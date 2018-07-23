Великий Новгород, 24 июля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Счётная палата РФ подвела итоги проверки Новгородской области. Как отметил аудитор Счётной палаты РФ Юрий Росляк, оценивалось соблюдение в регионе в 2016—2017 годах законодательства при осуществлении бюджетного процесса, целевого использования межбюджетных трансфертов, а также эффективности мер, направленных на сокращение объёмов незавершённого строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом, как отмечается на сайте Счётной палаты РФ, был выявлен дисбаланс между показателями бюджетных назначений, отражёнными в реестре расходных обязательств, и необходимой потребностью в бюджетных ассигнованиях.

«По оценке региона, дополнительная расчётная потребность в финансовых ресурсах в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, дорожной деятельности составляет более 3 млрд рублей. Расчётная потребность в финансовых ресурсах на исполнение обязательств капитального характера оценивается в 43,3 млрд рублей», — сообщил Юрий Росляк.

Аудиторы Счётной палаты РФ также сделали выводы об отсутствии должного контроля со стороны региональных органов исполнительной власти за деятельностью органов местного самоуправления, в частности, при строительстве двух школ в Великом Новгороде, коллектора в Валдае, физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Чудовском районе и благоустройстве общественных территорий в Великом Новгороде. При этом регион принимал на себя заведомо невыполнимые обязательства. Речь идёт о соглашениях на строительство школ и ФОК: эти объекты область бралась достроить в том же году, в котором заключались соглашения с федеральными министерствами.

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Проверка установила, что правительство Новгородской области не обеспечило исполнения мероприятий поэтапного плана снижения объёмов и количества объектов незавершённого строительства: на 1 января 2018 года на балансах заказчиков области числилось 269 таких объектов с общим объёмом затрат на 4,9 млрд рублей, из которых более 30% — средства федерального бюджета.

Аудитор Счётной палаты Юрий Росляк также заявил о невостребованной более двух лет проектно-сметной документации (ПСД) по 60 объектам на общую сумму 238 млн рублей.

«Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счёт бюджетных средств, и создает риски потери актуальности ПСД», — отметил аудитор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплексная проверка Счётной палаты РФ проводилась в Новгородской области с 14 мая по 4 июня 2018 года. С предложением провести такой аудит в регионе к руководству ведомства обратился губернатор региона Андрей Никитин. Глава региона, в частности, просил оказать содействие в выявлении неэффективных расходов бюджета при строительстве так называемых долгостроев.