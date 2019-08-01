Вашингтон, 24 июля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. В США шестикратный олимпийский чемпион, 18-кратный чемпион мира по плаванию Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом накануне, 23 июля, сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).

JD Lasica Райан Лохте

Срок дисквалификации начинается с 28 мая 2018 года. Именно в этот день Лохте опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию.

В ходе расследования USADA установило, что Лохте была сделана внутривенная инъекция не запрещенного Всемирным антидопинговым агентством вещества. Название этого вещества не сообщается.

Но пловец всё равно нарушил антидопинговые правила, так как они запрещают делать подобные процедуры, кроме как в случаях госпитализации и специальных терапевтических исключений.

Напомним, что в 2016 году Лохте уже был отстранен от соревнований на 10 месяцев после того, как сочинил ложную историю якобы о том, что он был ограблен на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).