Прага, 24 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Украина лидирует по количеству нелегальных мигрантов, задержанных в Чехии в 2018 году, заявили 23 июля в пресс-службе чешской полиции.

High Contrast Чешская полиция

Всего с начала года в стране задержаны 2376 нелегальных мигрантов.

«Большинство среди них составляют граждане Украины — 342 человека, Молдавии — 125, России — 85 и Вьетнама — 78 человек», — сказано в сообщении.

Напомним, вследствие несчастного случая на стройке в центре Праги два гражданина Украины получили травмы.

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В конце июня 2018 года правоохранительные органы совместно с миграционной службой поймали 45 украинских нелегалов.

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