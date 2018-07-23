Луцк, Украина, 23 июля, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Суд Луцка приговорил жителя города к шести годам тюремного заключения за распространение «пророссийских» материалов в социальной сети «Вконтакте», сообщил 23 июля официальный сайт судебной власти на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и решению военного конфликта», — сказано в сообщении.

Напомним, в июне 2018 года глава полиции Одесской области Дмитрий Головин похвастался журналистам, что Одесса почти полностью зачищена от инакомыслящих.

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