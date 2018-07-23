Вашингтон, 23 июля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он встретится со своим «российским коллегой» в августе 2018 года. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Болтон

«Могу сказать, что Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами», — сказал Сандерс.

С кем именно будет встречаться Болтон в России не уточнялось.

Напомним, что ранее Сандерс заявила о том, что президент США Дональд Трамп поручил Болтону пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон осенью этого года.

Стоит отметить, что 27 июня Болтон встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда стороны обсуждали готовящийся российско-американский саммит на высшем уровне, который прошел 16 июля в Хельсинки (Финляндия), а также ситуацию в Сирии и на Украине.