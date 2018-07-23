Оттава, 23 июля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Вооруженный ножом мужчина напал на гвардейца во время смены караула на Парламентском холме в Канаде, сообщает 23 июля газета Ottawa Citizen.

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По информации издания, ссылающегося на представителя канадского минобороны Дэниэла ле Бутийе, мужчина попытался ударить караульного ножом, но был практически сразу обезврежен.

По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Нападавший задержан, полиция расследует причины и подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Лондоне неизвестный с ножом напал на прохожих и скрылся.