В Бельгии произошло экстренное отключение реактора АЭС
Брюссель, 23 июля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии произошла экстренная остановка одного из реакторов, сообщает 23 июля пресс-служба компании — оператора станции Electrabel.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мирный атом
Как отмечается, остановка второго реактора станции произошла в результате сбоя при активации высоковольтной ЛЭП.
В компании заявляют, что сбой произошёл за пределами ядерной зоны станции и авария не представляет угрозы для людей или окружающей среды.