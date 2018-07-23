Брюссель, 23 июля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии произошла экстренная остановка одного из реакторов, сообщает 23 июля пресс-служба компании — оператора станции Electrabel.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Как отмечается, остановка второго реактора станции произошла в результате сбоя при активации высоковольтной ЛЭП.

В компании заявляют, что сбой произошёл за пределами ядерной зоны станции и авария не представляет угрозы для людей или окружающей среды.