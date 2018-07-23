Великий Новгород, 23 июля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. После выявления африканской чумы свиней (АЧС) на крупном свиноводческом комплексе в Новгородской области — на площадке откорма ООО «Новгородский бекон» в Волотовском районе — здесь будет уничтожено всё поголовье свиней: 37 тысяч голов. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил заместитель председатель правительства Новгородской области Тимофей Гусев, комментируя ситуацию.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

По его словам, падёж животных составил порядка 500 голов.

«Сейчас необходимо всех животных усыплять — бескровным методом это происходит. И утилизировать», — сообщил Гусев.

Он подчеркнул, что сама производственная площадка предприятия благополучна, все пробы дали отрицательный результат.

«Геном вируса АЧС в продукции компании не обнаружен», — заявил заместитель председателя новгородского правительства.

Читайте также: Новгородский свинокомплекс, где обнаружена чума свиней, прекратил поставки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с очагом АЧС в Волотовском районе в Новгородской области с 22 июля введён карантин на территории четырёх районов области: Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского. Ограничительные мероприятия продлятся до 21 августа 2018 года.