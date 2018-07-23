Киев, 23 июля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В комитете Верховной рады прошел круглый стол, на котором представители цыганской общины и представители неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались опровергнуть «миф» об украинской ксенофобии, сообщило 23 июля издание Opinion.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Во время дискуссии депутат Верховной рады Игорь Луценко признал, что украинского государства фактически не существует:

«Давайте признаем, что у нас нет государства… У нас нет полиции, у нас нет также СБУ. Что нам делать? У нас есть только общественные организации», — заявил депутат, указав на присутствовавшего на встрече боевика С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Карася.

В свою очередь, Карась отметил, что после погрома цыганского лагеря на Лысой горе в Киеве полиция стала гораздо тщательнее расследовать преступления отдельных представителей цыганской общины.

«Если человек занимается уголовной преступностью, то этому нужно противодействовать. Если правоохранители этим не занимаются, тогда этим будем заниматься мы», — подчеркнул боевик.

Подобные высказывания возмутили представителей цыганской общины. Они досрочно покинули встречу. Как позже прокомментировала участница встречи Зола Кондур:

«Меня пригласили на обсуждение проблем интеграции цыган. Как только начались политические манипуляции и оправдания действий C-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я покинула зал заседаний».

Кондур отметила, что не считает нужным посещать подобные мероприятия, а также заявила, что человек не должен быть депутатом, если он считает, что на Украине нет государства, а решением межэтнических проблем должны заниматься организации вроде C14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в средине июля украинские правоохранители задержали координатора С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура по делу о нападении на цыганский табор в Киеве.

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