Киев, 23 июля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Если украинские спортсмены будут и дальше посещать спортивные состязания в Москве, никто в мире не поверит в войну Украины и России, заявил вице-премьер министр страны Вячеслав Кириленко 23 июля на своей странице в социально сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Украина

Так политик прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над российским спортсменом Муратом Гассиевым.

Напомним, победа Усика вызвала неадекватную реакцию украинского политического бомонда, включая президента Украины Петра Порошенко. Сейчас на Украине идет дискуссия, стоит ли награждать боксера званием «герой Украины» или не стоит.

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