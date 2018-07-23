Йошкар-Ола, 23 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Промышленное производство в Марий Эл по итогам июня 2018 года упало по сравнению с предыдущим месяцем на 27,9%. За январь-июнь падение составило 4,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Konstantin Pečaļka ТЭЦ-2, Йошкар-Ола

По данным ведомства, в прошлом месяце на 25,7% сократилась добыча полезных ископаемых при сравнении с данным за июнь 2017 года, показатель обрабатывающих производств рухнул на 31,4%, объем обеспечения электрической энергией, газом и паром сократился на 7%. При этом наблюдается значительный рост показателя в деятельности предприятий водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — рост составил 37,9%.

Согласно данным Маристата, в структуре добычи полезных ископаемых значительно сократилось производства песка — на 16,7% при сравнении июньских данных текущего и прошлого года, однако выросло производство щебня на 6,3%.

При анализе показателей основных видов обрабатывающих производств в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 24,1% производство мясо и субпродуктов птицы, на 26,8% — молока, на 84,6% — сыра, на 63,3% увеличился объем поступившей на первичную переработку нефти. В то же время на 38,5% сократилась переработка рыбы, на 56% — производство трикотажных или вязаных изделий, на 17,4% — производство ткани с использованием поливинилхлорида, на 11,3% — бетонных блоков и сборных изделий для строительства, на 10,6% — мебели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доля убыточных организаций в Марий Эл по итогам января — апреля 2018 года достигла 38,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число убыточных предприятий выросло на 1%.

Прибыльными являются лишь финансовые и страховые компании. Самая низкая доля прибыльных организаций зафиксирована в сфере здравоохранения и социальных услуг республики — прибыль получают лишь 20% компаний, так же как и в прошлом году.

В то же время по итогам внешнеторговый оборот Марий Эл в январе-мае увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении товарооборот республики составил $217 млн. В структуре товарооборота объем экспорта составил $179,7 млн, импорта — $37,3 млн. Положительное сальдо торгового баланса составило $142,4 млн. Однако наблюдается рост импорта на 55,4%, а рост экспорта составил лишь 9,8%.