Тегеран, 23 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Правительство Ирана считает, что антииранские заявления госсекретаря США Майка Помпео сплотят иранский народ, 23 июля передает агентство Reuters.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщица сборной Ирана

«Такая политика объединит иранцев, которые готовы преодолеть заговор против своей страны», — заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Помпео заявил, что Белый дом и народ Ирана «мечтают об одном и том же» — свергнуть правительство, которое госсекретарь называет «мафией».

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