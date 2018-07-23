Идлиб, Сирия, 23 июля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Непримиримые группировки, скопившиеся на северо-западе Сирии, провоцируют кризис в зоне деэскалации «Идлиб», заявил 23 июля журналистам начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Freedom House Сирийские боевики

По его словам, действия ряда группировок провоцируют обострение обстановки в зоне «Идлиб».

Установленный в зоне режим прекращения огня нарушается нарастающим количеством минометных и артиллерийских обстрелов деревень и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам», — сказал Алексей Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону деэскалации «Идлиб» ранее вывозились боевики, не желавшие возвращаться к мирной жизни. Ранее сообщалось, что в зоне «Идлиб» регулярно происходят вооруженные столкновения между различными группами непримиримых боевиков.