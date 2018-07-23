Курск, 23 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Доцент кафедры физики и нанотехнологий Курского государственного университета Никита Емельянов получил президентский грант в размере трех миллионов рублей на разработку своего проекта, сообщила телерадиокомпания «Сейм».

Ученый с 2015 года работает над созданием нейроноподобного осциллятора — электрического генератора, по функциям схожего с клетками человеческого мозга.

«Принцип обработки информации гораздо ближе к тому, как информация обрабатывается нашим мозгом, по сравнению с тем, как информация обрабатывается компьютером. Как когнитивная функция осуществляется у живых объектов? Это очень сложно, и изучать это биологам затруднительно. Тут мы можем построить аналог из неживых элементов и сможем понять, как эти вещи происходят в мозге», — цитирует издание слова Никиты Емельянова.

Аналогичные разработки уже существуют в мире, но курский ученый намерен снизить их себестоимость. Никита Емельянов уже получил 1,5 млн рублей, еще столько же средств ему должны выделить в 2019 году. Ученый в своей работе планирует сотрудничать с Берлинским и Перуанским университетами.