Киев, 23 июля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. К 1030-летию «крещения Руси-Украины» в Киеве пройдет массовый флешмоб, во время которого киевляне и гости столицы напишут Библию, заявила заместитель директора Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Жанна Румко 23 июля во время пресс-конференции в издании «Украинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

"Приходите к нам 28 июля, у вас будет повод войти в историю человечества и в историю Украины, потому что вы сможете написать стих своей рукой и оставить его на долгие годы. Это такая рукописная Библия собирается у нас писаться 28 числа», — отметила организатор акции.

Напомним, многие украинские политики не раз обвиняли Россию в «краже» русского имени у Украины. При этом украинские пропагандисты отказываются признавать за Россией право на общее историческое наследие Руси. Они используют абсурдные формулировки вроде «Украина-Русь», а также упорно называют Русь «Киевской», подчеркивая тем самым первенство Украины.

Отметим, термин «Киевская Русь» был введен в научный оборот в XIX веке сначала как синоним Киевского княжества, а затем в значении временного периода, когда столицей древнего государства был Киев.