Лондон, 23 июля, 2018, 22:01 — ИА Регнум. В одном из районов Лондона неизвестный с ножом напал на прохожих, сообщает 23 июля аккаунт лондонской полиции в Facebook.

Лондон

По данным полиции, один из пострадавших от нападения госпитализирован в критическом состоянии. Нападавшему удалось скрыться, полицейские пытаются установить его личность.

Район происшествия оцеплен полицескими кордонами, причины и подробности происшествия выясняются.

Является ли происшествие террористическим актом, полиция пока не сообщает.