Красногорск, 23 июля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Взрывотехники «Мособлпожспаса» с начала 2018 обнаружили и обезвредили на территории Московской области 158 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает 23 июля пресс-служба правительства региона.

Подольск-администрация.рф Снаряды

Отмечается, что одной из самых крупных находок взрывотехников стал авиационный снаряд ФАБ-50, обнаруженный рабочими во время прокладки водопроводной траншеи в городском округе Ступино.

По данным пресс-службы, наиболее часто взрывотехники выезжают к местам обнаружения неразорвавшихся снарядов в тёплое время года, что объясняется активизацией строительных, дорожных и дачных работ в этот период.

Специалисты-взрывотехники напоминают, что при обнаружении боеприпаса или похожего на него предмета необходимо соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещается трогать опасный предмет, поднимать или уносить с собой, о находке следует сообщить по единому номеру 112.