Ижевск, 23 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Суд признал АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» (Ижметмаш) несостоятельным (банкротом). В отношении должника введено конкурсное производство до 16 января 2019 года, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

Izhmetmash.ru Цех завода «Ижметмаш»

По данным суда, с иском о признании завода банкротом обратилось ООО «Арена» в сентябре 2017 года, сумма исковых требований составляла 385,3 тыс. рублей. С начала января 2018 года на предприятии была введена процедура наблюдения.

Позднее в качестве кредиторов в дело вступили еще 56 юридических лиц. В числе крупнейших кредиторов: Банк «Ак Барс», управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Удмуртэнерго», Управление земельных ресурсов и землеустройства администрации Ижевска, МУП «Ижводоканал», концерн «Калашников», ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», ПАО «Ижсталь», завод «Буммаш» и другие. Согласно последнему отчету управляющего сумма требований реестра кредиторов превышает 3,2 млрд рублей. По состоянию на начало апреля 2018 года, балансовая стоимость имущества завода составила 1,381 млрд рублей.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Рустем Кильдияров. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 января.

Напомним, производство на заводе «Ижметмаш» остановлено с момента введения процедуры наблюдения — с января 2018 года. Собственниками завода являются банки «Зенит» и «АкБарс», которые входят в группу компаний «Татнефть».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале марта в Минпромторге России с участием представителей АО «Ижметмаш», «Татнефти», банков «Зенит» и «Ак Барс», а также правительства Удмуртии состоялась встреча, где рассматривались вопросы дальнейшего существования завода.

Тогда же была подписана дорожная карта по развитию предприятия, глава Удмуртии Александр Бречалов отмечал, что не имеет права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность завода, поскольку это частное предприятие. Тем не менее на встрече была утверждена программа по загрузке мощностей завода для его оздоровления на ближайшие полтора месяца.

В мае появилась информация, что имущественный комплекс «Ижметмаша» может приобрести санкт-петербургский «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл».