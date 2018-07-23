Афины , 23 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. В районах Восточная и Западная Аттика в Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за двух крупных лесных пожаров, 23 июля передает агентство Associated Press.

Firecorps.org Пожар в лесу

Пожары в районе Кинета к западу от Афин и в районе Пентели к северо-западу от греческой столицы уже привели к эвакуации жителей и туристов.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы две сотни пожарных, пожарные вертолеты и пожарный самолет, а также спасательные катера.

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