Село Черепянь, Липецкая область, 23 июля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Жительница села Черепянь Лебедянского района Липецкой области открыла сбор средств на похороны детей, утонувших 21 июля.

Поленов. Лодка

Как сообщил портал LipetskMedia, семьи обоих погибших мальчиков живут бедно, поэтому нуждаются в помощи неравнодушных, чтобы достойно похоронить трагически погибших детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 июля четверо детей и подростков сплавлялись на самодельном плоту по реке Дон. Плот перевернулся, и дети оказались в воде. Двоим, по данным спасателей, удалось выбраться на берег, еще двое мальчиков, 10 и 14 лет, погибли. По данным местных СМИ, старший ребенок утонул, пытаясь спасти товарища. Следователи проводят проверку.