Киев, 23 июля, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Обращение в СБУ по поводу арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной подала народный депутат Украины Ирина Фриз, сообщила депутат 23 июля на своей официальной странице в Facebook.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Фриз попросила СБУ дать правовую оценку опубликованной видеозаписи, на которой Бутина выступает на митинге со словами поддержки воссоединения Крыма с остальной Россией.

«Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения заданий спецслужб РФ. Это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению заданий Кремля на территории соединенных Штатов», — написала Фриз.

Напомним, гражданка РФ Мария Бутина 15 июля была задержана в США по обвинению в незаконном лоббировании интересов «иностранного государства».

Читайте также: Омбудсмен обсудила с послом США арест Марии Бутиной