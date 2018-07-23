Липецк, 23 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Липецкой области в инспекции гостехнадзора состоялась коллегия по итогам работы за шесть месяцев 2018 года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, наряду с небольшим уменьшением регистрации новой техники в регионе идет увеличение общего количества зарегистрированной техники — этот показатель достиг 28 тыс. 76 единиц машин и прицепов к ним.

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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло и количество выданных удостоверений тракториста-машиниста, а также число лиц, привлеченных к административной ответственности (464 против 372 в 2017 году). Средний процент оказания услуг в электронном виде в инспекции составляет 64,7%.

Вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды находятся под постоянным контролем администрации Липецкой области. Руководитель региона Олег Королев неоднократно подчеркивал, что эти задачи — одни из самых актуальных:

«Сохранению жизни и здоровья людей, обеспечению максимально комфортных условий проживания уделяется все больше внимания и на самом высоком государственном уровне, и в каждом из российских регионов», — считает Королёв.