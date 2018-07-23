В Китае создают подводный беспилотник с искусственным интеллектом
Пекин, 23 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Китае разрабатывают крупный подводный беспилотник нового типа, оснащенный искусственным интеллектом, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на неназванный источник.
По информации издания, беспилотник, размеры которого будут сопоставимы с полноценной подводной лодкой, должен будет самостоятельно решать широкий круг задач: от разведки и минирования до атаки вражеских кораблей.
Сообщается, что проект, реализуемый в рамках модернизации НОАК через внедрение искуственного интеллекта, планируется завершить к началу 2020-х годов.
По замыслу авторов проекта, автономные субмарины хоть и не смогут заменить обитаемые субмарины, но смогут составить им конкуренцию, решая поставленные задачи без участия человека.
Издание подчеркивает, что по сравнению с уже существующими подводными беспилотниками новый аппарат будет настоящим гигантом, способным на самостоятельное автономное плавание на срок до нескольких месяцев.
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