Пекин, 23 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Китае разрабатывают крупный подводный беспилотник нового типа, оснащенный искусственным интеллектом, сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на неназванный источник.

Emergingequity.org Подлодки КНР.

По информации издания, беспилотник, размеры которого будут сопоставимы с полноценной подводной лодкой, должен будет самостоятельно решать широкий круг задач: от разведки и минирования до атаки вражеских кораблей.

Сообщается, что проект, реализуемый в рамках модернизации НОАК через внедрение искуственного интеллекта, планируется завершить к началу 2020-х годов.

По замыслу авторов проекта, автономные субмарины хоть и не смогут заменить обитаемые субмарины, но смогут составить им конкуренцию, решая поставленные задачи без участия человека.

Издание подчеркивает, что по сравнению с уже существующими подводными беспилотниками новый аппарат будет настоящим гигантом, способным на самостоятельное автономное плавание на срок до нескольких месяцев.

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