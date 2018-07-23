Никосия, 23 июля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Посланник ООН Джейн Холл Лют «проверила условия» для возможного возобновления переговоров по мирному урегулированию Кипрского кризиса, 23 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

Госпожа Лют провела закрытые переговоры отдельно с лидером Северного Кипра Мустафой Акынджи и президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Подробности переговоров не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и Акынджи, и Анастасиадис публично призвали к возобновлению переговоров о воссоединении Кипра, прерванных год назад.

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