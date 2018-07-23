Астана, 23 июля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции раскритиковало меры АО «Пассажирские перевозки» по пресечению безбилетного проезда в поезде, сообщает 23 июля издание InformBuro со ссылкой на заместителя председателя агентства Олжаса Бектенова.

Электричка

«Вы же специалист, вы же лучше нас знаете, что можно сделать, чтобы всю эту вакханалию прекратить, которая из года в год творится?», — сказал Бектенов заместителю гендиректора АО «Пассажирские перевозки» Данияру Нурмагамбетову.

Глава пассажирской компании заявил, что проблему безбилетников можно решить, если государственные органы Казахстана сократят количество бронируемых мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году АО «Пассажирские перевозки» выполнили 5 тыс. проверок пассажирских поездов и выявили 335 фактов безбилетного проезда в вагоне. В результате были уволены 37 проводников и два начальника поезда.