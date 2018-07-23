Лондон, 23 июля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, как она расслабляется в свободное от занятия политикой время. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 23 июля, в интервью Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Встреча

Свою работы Мэй назвала «самой стрессовой работой в мире». Премьер-министр решила рассказать, как же она снимает свой стресс.

«Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю прогулки, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть», — сказала Мэй.

Также она призналась, что в её библиотеке аж 150 книг по кулинарии. В связи с этим Мэй много времени проводит за изучением этих кулинарных книг. Кроме того, глава британского правительства призналась, что иногда любит посмотреть американский детективный сериал «Морская полиция».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно Мэй удалось расправиться со своими внутриполитическими оппонентами по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза — министром иностранных дел Борисом Джонсоном и министром по Brexit Дэвидом Дэвисом.

Они оба занимали жесткую позицию по вопросу Brexit и требовали от Мэй не соглашаться с большинством требований Евросоюза по параметрам выхода королевства из наднационального объединения.