Астана, 23 июля, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В 2018 году АО «Пассажирские перевозки» выполнили 5 тыс. проверок пассажирских поездов и выявили 335 фактов безбилетного проезда пассажиров, сообщает 23 июля издание InformBuro со ссылкой на заместителя генерального директора компании Данияра Нурмагамбетова.

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После проверок своих должностей лишились 27 проводников и два начальника поезда. Строгий выговор получили еще 44 сотрудника. Сменились также директора филиалов «Экспресс», «Западный» и «Северный».

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 15 июня сотрудники комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана выставили железнодорожным перевозчикам санкции на возврат 12 млн тенге ($34,8 тыс.).