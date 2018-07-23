Санкт-Петербург, 24 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, в России отмечают День флориста. Ровно девять лет назад Флористический Союз России утвердил характеристики квалификации профессии и создал перечень обязанностей флориста. Чтобы больше узнать об этом ремесле, корреспонденты ИА REGNUM пообщались с профессиональным флористом в Петербурге.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Цветочный домик

Евгения — работает «Цветочный домик» сети Ginza Project — в сфере флористики около пяти лет. С детства она занималась цветочным дизайном и уже тогда точно знала, кем станет в будущем. Высшее образование девушка получила по специальности «Агроном по защите растений», а затем прошла курсы флориста.

В день она составляет не меньше двадцати букетов, на каждый из которых уходит 10−20 минут. Помимо этого, девушка ухаживает за цветами в магазине, пополняет витрину букетов и наводит порядок в помещении.

Евгения рассказала, что порой флористы сталкиваются с весьма необычными заказами. Однажды коллеги Евгении составляли букет из 500 тюльпанов. Над ним пришлось работать сразу нескольким флористам. Еще один заказ, который сложно забыть, — большая корзина стоимостью 250 тыс. рублей. В неё входили самые дорогие и необычные цветы — скабиоза, ранункулюс и другие.

«В разное время популярны разные цветы. Сейчас клиенты предпочитают пионы, пионовидные розы и лютики. Упаковка тоже меняется. В моде плёнка, крафтовая и мятая бумага с загнутыми уголками», — отмечает Евгения.

На вопрос «Что нужно, чтобы стать флористом?» девушка в первую очередь отвечает: «Быть творческим человеком». Однако только этого недостаточно, чтобы работать с цветами. Как правильно собирать спираль букета, что такое правило золотого сечения, какие бывают композиции… Всё это лишь малая часть тех знаний, которыми обладают профессиональные флористы.

Также нужно «дружить» с низкими температурами, так как в помещении цветочного магазина холодно. Кроме того, следует понимать, что флористика требует значительных физических усилий.

«Обычно букет весит несколько килограммов, и пока его собираешь, начинает уставать рука. Особенно на 8 марта — это наш самый тяжелый период. Мы работаем неделю без выходных, а с 7 на 8 число остаемся на сутки. Иногда нужно прикладывать усилия, чтобы, например, перекусывать секатором толстые ветки. Также необходимо промывать вазы, в которых стоят цветы, и менять в них воду. Это тоже не всегда легко», — рассказывает Евгения.

Не стоит забывать, что нередко цветы провоцируют аллергические реакции. Евгения не стала исключением — ей приходится надевать перчатки и принимать лекарства при работе с ромашками и эвкалиптом.

Как и во всех сферах обслуживания, флористы нередко сталкиваются с неодобрением клиентов. Впрочем, как призналась Евгения, за пять лет у неё выработался иммунитет к критическим замечаниям.

«Не всегда букеты получаются с первого раза, даже несмотря на большой опыт. Бывает и такое, что заказчик приходит с фотографией определенного букета. Делаешь точно такой же, но в итоге клиенту не нравится. Тогда нужно собирать букет заново. Некоторые клиенты даже руководят процессом и показывают, как именно составить букет. Естественно, это мешает, но от этого никуда не деться».

Тем не менее нередко в цветочных магазинах происходят случаи, которые скрашивают рабочий процесс. Евгения рассказала, что однажды к ним пришёл отец с детьми за букетом для матери. Пока мужчина выбирал цветы, дети съели все ягоды и фрукты из букета, который стоял на витрине. Сотрудники магазина обнаружили голые шпажки, на которые были нанизаны фрукты, когда всё семейство уже покинуло магазин.

Еще одна история, о которой вспоминают флористы «Цветочного домика», куда более романтичная. Как-то к ним пришёл мужчина заказать букет. В этот момент в магазин зашла незнакомая девушка и помогла ему выбрать цветы. Они познакомились и через некоторое время вернулись, чтобы заказать букет невесты на собственную свадьбу.

Профессия флориста только на первый взгляд кажется лёгкой. Однако в ней немало подводных камней, которые, однако, утопают в вереске, озотамнусе, клематисе и других растениях. Что видеть в первую очередь — буйство цветов или вполне переносимые трудности — каждый выбирает сам.