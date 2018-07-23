Москва, 23 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. В Москве в честь Дня транспорта организовали праздничные мероприятия для детей, их познакомили с историей наземного транспорта и рассказали о его развитии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Мосгортранс» 23 июля.

Mosgortrans.ru Дети на экскурсии узнали о развитии городского транспорта

Как заявил директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов, участникам экскурсии показали старинные автомобили и городской транспорт разных исторических эпох, о наиболее известных и интересных экспонатах в музее транспорта рассказывал экскурсовод.

«Отмечу, что для нас было важно показать не только богатое прошлое городского транспорта, но и его настоящее — подарком для детей стало посещение Филевского автобусно-троллейбусного парка, где сотрудники подготовили для них познавательную программу», — подчеркнул он.

Группа посетила музей «Московский транспорт» и прокатились на автобусе по улице Воздвиженка, Кремлевской набережной, Новому Арбату и другим транспортным местам. Затем дети отправились в Филевский автобусно-троллейбусный парк, в котором прошли предрейсовый медицинский осмотр, узнали об особенностях обслуживания подвижного состава и помогли водителю подготовить его к выходу на маршрут.

Также участники экскурсии посетили диспетчерский пункт, откуда специалисты координируют работу общественного транспорта Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, новые пассажирские автобусы столицы выйдут на улицы в 2018 году и будут соответствовать всем современным стандартам экологии и комфорта.

Читайте подробнее: Автопарк Москвы пополнят 768 новых современных автобусов