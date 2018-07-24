Санкт-Петербург, 24 июля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило комикс Анны Рахманько и Миккеля Соммера«Странник». Графический репортаж рассказывает о жизни легенды боёв без правил — 46-летнем Вячеславе, который участвует в поединках по всей России под именем Али Баба. Много лет назад он лишился крыши над головой и теперь путешествует с пластиковым пакетом в руках.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Анны Рахманько и Миккеля Соммера «Странник»

«Судьба Али Бабы оказалась намного глубже и интересней, чем на первый взгляд. Наша встреча — это не только длинные разговоры в кафе-бистро, метро или подъездах домов. Мы ходили в театр и на выставку, гуляли по лесу и любимым местам героя, — рассказывает Анна Рахманько. — В Вячеславе я увидела в какой-то степени историю русского народа, с ее страданиями, принятием и непоколебимостью».

Авторы книги узнали о Вячеславе осенью 2014 года из заметки в социальных сетях. Уже через несколько недель они встретились со спортсменом в Москве, а после отправились с ним в закрытый город в центральной части России, где герою предстояло выступать на очередных боях MMA. Итогом встречи стал графический репортаж «Странник», в котором собраны четыре дня разговоров, воспоминаний и повседневной жизни Вячеслава.

«Когда я узнал, что обо мне хотят написать комикс, я представлял это себе немного иначе. Я представлял себе комикс с супергероем, наподобие тех, что я коллекционировал в детстве. В каждом из коротких рассказов я сражался бы со злом и спасал новый день. Но это другая история».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Анны Рахманько и Миккеля Соммера «Странник»

Комикс действительно о другом. В нём Вячеслав рассказывает о своём детстве и о родителях. О том, с какими трудностями встречается из-за дефекта речи. О своём желании стать художником. О работе учителем самбо и, конечно, о боях без правил.

«Я не люблю, когда людям больно. Я всегда чувствую себя плохо, когда причиняю любую боль своему противнику».

Рассказ Вячеслава построен не по стандартной сюжетной схеме. Мысли ложатся на бумагу в хаотическом порядке и раскрывают жизнь такой, какая она есть, — полной проблем, воспоминаний и мечтаний. Свою долю сумбурности в историю вносят и иллюстрации. Черно-белая графика с резкими штрихами и неровными линиями передаёт динамичность жизни Вячеслава. Как признался Миккель корреспонденту ИА REGNUM, ему было сложно найти технику для искреннего и простого рисунка, который бы ставил на первое место самого Вячеслава с его историей, а не художника или автора изданной книги.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Анны Рахманько и Миккеля Соммера «Странник»

Следуя всем правилам стандартного репортажа, графика не повторяет текст. В то время, как герой вспоминает своё прошлое, перед читателем появляется изображение настоящего времени.

«Идея книги не заключалась в том, чтобы проиллюстрировать рассказанное героем. Мы хотели показать несколько дней из его жизни с озвучкой, с его рассказами и размышлениями о жизни, прошлом и будущем. Эта книга — словно короткометражный фильм, но в картинках», — рассказывает Миккель.

«Странник» — рассказ тысяч бездомных людей со всего мира устами Вячеслава. Авторы комикса не просто поднимают проблему, но и ищут пути её решения. Как рассказал директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев, авторы книги решили передать свой гонорар Али Бабе. Издательство, в свою очередь, передало 100 экземпляров книги благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным людям. Вырученные с их продажи средства пойдут на помощь бездомным.

«Это еще один маленький кирпичик, который может помочь изменить общественное представление о том, кто такие бездомные, как люди оказываются на улице, почему они там живут, — отмечает Влада Гасникова, специалист по связям с общественностью «Ночлежки». — Очень здорово, что на проблему бездомности обращают внимание разные люди, например, аудитория «Бумкниги». Новая группа людей, которых этот комикс может заразить мыслью, что от бед, неудач и предательств никто не застрахован».