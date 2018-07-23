Вашингтон, 23 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки (Финляндия) 16 июля он не пошел ни на какие уступки перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он написал сегодня, 23 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Kremlin.ru Деловой завтрак. Саммит «Россия — США»

«Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и о том, от чего я отказался, помните: я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы прекрасно поладили, и это хорошо, но только не для продажных СМИ!» — пишет Трамп.

Напомним, Трамп ранее заявил, что фейковые СМИ жаждут конфронтации между Москвой и Вашингтоном, а внутриполитические оппоненты администрации Трампа предпочли бы войну улучшению отношений с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в столице Финляндии прошли первые полноформатные переговоры Трампа с Путиным. В США демократы и ориентирующиеся на них средства массовой информации раскритиковали Трампа за сам факт переговоров с Путиным.