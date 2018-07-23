Калининград, 23 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Исполнением лауреатом престижных конкурсов Марией Власовой органных пьес Иоганна Себастьяна Баха на аккордеоне открылся XVII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». В этот же вечер ее поддержали органист Константин Волостнов и гобоист из Литвы Пиюс Пашкявичус. С большим интересом поклонники творчества композитора ожидают органисток Марию Лесовиченко и Хироко Иноуэ (Япония), пианистку Анну Ушакову.

Эдвард Розенталь. Иоганн Себастьян Бах с семьей. 1870

Как подчеркивает в своем релизе организатор фестиваля — Калининградская филармония — несмотря на то, что заглавное место в «Бахослужении» отводится органу, программа значительно шире: также прозвучат его инструментальные, оркестровые и вокальные произведения.

Фестиваль «Бахослужение» создан в 2000 году по инициативе выдающегося органиста, лауреата Государственной премии РФ Гарри Яковлевича Гродберга. Именно он многие годы завершал программу сольным концертом 28 июня в День памяти И. С. Баха. К сожалению, маэстро, столько сделавшего для популяризации и органного искусства, и произведений Баха, не стало. Но фестиваль с каждым годом собирает все больше ценителей музыки, становится все престижнее.