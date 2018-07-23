Санкт-Петербург, 23 июля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается Международный фестиваль независимого кино «Чистые грезы». Созданный в 1997 году актером и режиссером Александром Башировым, он пять последних лет отсутствовал в большой фестивальной кинопрограмме. Возвращенный ценителям искусства, он заявляется под девизом «В ожидании 17-ого…». Корреляция с Петроградскими событиями 1917 года небольшая и условная. Здесь, судя по объяснениям представителей фестиваля и трактовкам в СМИ, более сложный ассоциативный ряд. Нынешний, шестнадцатый по счету фестиваль является как бы предтечей семнадцатого, на котором и произойдет окончательный, почти революционный ребрендинг, а сейчас необходимо вспомнить о значимости данного кинематографического форума, привлечь внимание экспертного сообщества, финансовых кругов и т.д.

Deboshirfilm.ru «Чистые грезы»

И действительно, в программе много старых работ. Покажут ленты-победительницы фестиваля 2013 года, короткометражные фильмы из фонда «Чистые грезы». А также оцифрованную версию неигрового фильма Александра Баширова «Белград, Белград!», снятого в 1999 году в Югославии.

Понятно, что у этого фестиваля не может быть простой судьбы, так как он ставит своей целью популяризацию некоммерческого кино, которое не «доходит» до массового зрителя по политическим и цензурным соображениям. Но, несомненно, этот фестиваль имеет право на жизнь.