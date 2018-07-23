Набережные Челны, Татарстан, 23 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Татарии по факту происшествия в Набережных Челнах, когда 49-летний мужчина скончался после избиения подростками, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело мужчины обнаружено со следами кровоподтеков в области груди и лица. Однако, по предварительной версии, смерть могла наступить из-за сердечной недостаточности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, как житель Набережных Челнов попросил подростков во дворе не сплевывать шелуху от семечек на детскую площадку. Замечание неожиданно спровоцировало агрессию подростков и они накинулись на мужчину.

В сети позднее была опубликована видеозапись последствий драки. Мужчина без сознания лежит на асфальте, а участники инцидента пытаются его реанимировать. При этом присутствует мать одного из подростков. Один из очевидцев сосчитал участников группы — их пять человек.

«Где шестой? Сядете каждый» — заявил он.

До приезда бригады скорой помощи избитый мужчина скончался.

По сообщениям СМИ и видеозаписи СКР республики проводил доследственную проверку. Сообщалось, что установлены личности двоих из подростков, они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений.