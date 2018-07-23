Сельское поселение Завидово, Тверская область, 23 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Сами устроители шоу — «НАШЕ радио» — определяют это массовое безудержное действо как мультиформатный музыкальный нон-стоп. И действительно на три дня огромная и живописная территория в Большом Завидово в Тверской области (10 км от федеральной трассы «Москва — Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох») превращается с одной стороны, в сцену, на которой, сменяя друг друга в радостном калейдоскопе, выступают и известнейшие российские группы и исполнители, и молодые музыканты, с другой — многотысячная толпа поет, танцует и черте чем занимается. И все это становится большим всенародным праздником.

(сс) JukoFF Нашествие

Конечно, главное на этом празднее музыка и кто ее несет в народ. В этом году приедут все! В частности, не по-детски будут зажигать группировка «Ленинград», «Пикник», «Сплин», «Алиса», Noize MC, «Anacondaz», «Наив», «Ария», «Калинов Мост», Найк Борзов, «Мельница», «Секрет», «Ночные Снайперы», «Элизиум», «СерьГа», «Нейромонах Феофан», «Animal ДжаZ», «Zdob si Zdub», «Ундервуд», «Операция Пластилин», «Ангел НеБес», «Биртман», Вадим Самойлов, «LaScala», «Аффинаж», «Сансара», «Tequilajazzz», «Черный вторник», «Пошлая Молли», «Джанго», «Ногу Свело!», Ольга Кормухина, «Uma2RmaН», Монеточка и многие другие — всего более 80 (список уточняется).

При всей масштабности фестиваль нашествие «НАШЕСТВИЕ», пожалуй, одно из самых комфортабельных мест пребывания фанатов — здесь создается колоссальная инфраструктура по обеспечению жизнедеятельности и по безопасности.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.