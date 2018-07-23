Анкара, 23 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа опроверг информацию о взрыве в столице Турции. Об этом сегодня, 23 июля, пишет Hurriyet.

Cherie A. Thurlby Истребитель F-16

Напомним, ранее CNN Turk сообщило, что в Анкаре якобы прогремел взрыв.

По словам Топаджи, никакого взрыва не было, а источником звука, похожего на взрыв, стал испытательный полет самолета F-16, выполняемый в рамках проекта по модернизации, реализуемого главной дирекцией турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).