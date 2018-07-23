Ижевск, 23 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. По факту массового отравления детей в лагере «Волна» в Ижевске возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии. По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«Принято к производству переданное из полиции уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Волна», — сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что в рамках расследования допрошены члены правительства Удмуртии. Сейчас продолжаются опросы находившихся в лагере детей и их представителей, сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, медиков.

Изучается документация о порядке организации питания в детском лагере. Назначены судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологическая экспертизы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об отравлении детей в лагере «Волна» стало известно 8 июля. По данным регионального СУ СКР, за помощью к медикам с признаками пищевого отравления обратились 20 детей. Лагерь закрыли, проводилась доследственная проверка. Были госпитализированы четверо детей, у одного из них подтвердился норовирус. По данным управления СКР Удмуртии, в больницах оказались 12 пострадавших, различные симптомы заболевания наблюдались у пятерых детей. На момент происшествия в лагере отдыхали 130 несовершеннолетних.

Позднее глава управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина сообщила, что пятеро работников пищеблока детского оздоровительного лагеря «Волна» госпитализировали с выявленной норовирусной инфекцией.

Решением суда деятельность лагеря приостановлена на 80 суток. Собственник лагеря — ООО «Спектр» — признан виновным по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В ходе проверки в лагере выявили многочисленные нарушения, угрожающие жизни и здоровью детей.