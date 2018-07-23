Москва, 23 июля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» намерена 24 июля определиться с кандидатурой на пост главы комитета Госдумы по культуре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом журналистам сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

Dimа Елена Ямпольская

«Завтра будет заседание президиума фракции, на котором мы определимся по кандидатуре на пост главы комитета по культуре… Это будет решено завтра», — сказал Неверов.

Как сообщало ранее, возглавить комитет может Елена Ямпольская. Она может сменить на этом посту Станислава Говорухина.