Архангельск, 23 июля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Сотрудничество в научно-исследовательской и инновационной деятельности между ФГУП «Атомфлот» и Северным (Арктическим) федеральным университетом закреплено соответствующим соглашением. Документ сегодня подписали ректор вуза Елена Кудряшова и глава Атомфлота Вячеслав Рукша.

Уильям Брэдфорд. Жители льдов наблюдают за захватчиками

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета, среди исследовательских направлений, по которым САФУ и Атомфлот имеют общий интерес, можно назвать изучение гидрометеорологического режима арктических морей, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов арктических морей, безопасное обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами, обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации морских объектов на арктическом шельфе и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «Атомфлот» проявляет интерес к изучению экологической ситуации в Арктике. В ближайших планах ведомства — выяснить сценарии развития ледовых условий в Арктике на 2030−2050 годы. Работы по исследованию состояния льдов выполнит Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) в Петербурге.

Читайте также:

Экологический вред судов в Арктике оценит плавучий университет