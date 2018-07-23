Москва, 23 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Фильм «Фиксики: Большой секрет», над созданием которого работали режиссёры Васико Бедошвили, Иван Пшонкин и Андрей Колпин смог собрать в зарубежном кинопрокате более $1 млн. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба компании «Аэроплан».

Цитата из м/ф «Фиксики: Большой секрет». реж Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. 2017. Россия Фиксики

Отмечается, что в странах Латинской Америки анимационная лента заработала $572 тыс. Там её показывали в кинозалах Мексики, Перу, Чили, Боливии и Эквадора. По мнению представителе компании «Централ Партнершип», зарубежные партнеры высоко оценили российский мультфильм, о чём говорит широкая география проката в данном регионе.

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Напомним, премьера фильма «Фиксики: Большой секрет» прошла в России в октябре 2017 года. Персонажей озвучили такие актёры, как Александр Пушной, Инна Королёва, Дмитрий Назаров, Пётр Иващенко и Лариса Брохман.