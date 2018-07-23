Москва, 23 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Посольства России в 11 странах уточнили численность сирийских граждан, прибывших туда как беженцы, сообщил 23 июля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По его словам, эти меры принимаются в рамках решения задачи по возвращению сирийских беженцев на родину. Начальник центра уточнил, что данные, полученные российскими дипломатами, в целом сходятся с данными управления Верховного комиссара ООН по беженцам.

«Посольствами России в 11 странах временного проживания сирийских граждан подтверждены данные по их количеству на территории этих государств, которые, в целом, совпадают с информацией управления Верховного комиссара ООН по беженцам», — сказал Михаил Мизинцев.

Напомним, 23 июля проходит заседание Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские Минобороны и МИД заявили о намерении заняться решением вопроса возвращения сирийских беженцев в Сирию.