Тюмень, 23 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор зарегистрировался 23 июля 2018 года в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Согласно первым его записям, идея завести свои страницы в интернете появилась у главы региона после встречи с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vsluh.ru Александр Моор

Александр Моор сообщил первым делом о том, что финал первого официального международного Кубка России по компьютерному спорту пройдет в Тюмени.

«Событие знаковое для региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает молодежи возможность развития и самореализации, карьерного роста, в том числе, в сфере IT. Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен, финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не сомневаюсь, что на предстоящем турнире наши команды составят достойную конкуренцию сборным из других городов и стран», — комментирует в первом посте Александр Моор.

Как сообщает портал 72.ru, вести страницы врио губернатора Тюменской области в социальных сетях будут специальные помощники. Главная задумка страниц Моора в том, что жители региона могут напрямую обращаться к врио губернатора с жалобами или предложениями в личные сообщения, утверждают специалисты по связям с общественностью правительства региона.

Напомним, ранее свою страницу в Instagram завёл врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.