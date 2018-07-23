Киев, 23 июля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) будет и дальше откладывать сроки приватизации государственной энергокомпании «Центрэнерго», поскольку она приносит прибыль. Об этом 23 июля на своей странице в Фейсбук отметил эксперт в сфере энергетикиДмитрий Марунич.

Иван Шилов ИА REGNUM Украна

«Конкурс по «Центрэнерго» опять откладывают. В апреле ФГИ перенес его на июнь, а на днях Юлия Ковалив заявила, что лето… не подходящее время для приватизации. В октябре проводить конкурс намного лучше. Знаете, что нам скажут в октябре? Что нельзя проводить приватизацию таких стратегических объектов перед началом отопительного сезона, в предвыборный период, в период нерешенности вопроса продолжения сотрудничества с МВФ», — пояснил Марунич.

По его словам, западный инвестор может приобрести «Центрэнерго» при условии сохранения формулы ценообразования на электроэнергию «Роттердам+».

"На самом деле причина постоянного переноса конкурса достаточно банальна: западный инвестор не видит гарантий, что его не обманут. Сегодня «Центрэнерго» — прибыльный, интересный актив, в значительной мере потому, что действует формула «Роттердам+», позволяющая ТЭС закупать, как украинский, так и импортный уголь. А завтра? Формула не дает покоя НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), по ней ведется расследование, подаются иски, инициируются законопроекты об отмене. Раскручивается истерия, которая отражается на инвестиционном климате», — считает Марунич.

Он сообщил, что инвесторы опасаются возможного «отжима» собственности на Украине.

«Инвестор рассуждает: если на смену «Р+» придет «Р-», импорт угля станет нерентабельным. И местные «угольные генералы» вместе с чиновниками просто отожмут актив. Я им сам его отдам за бесценок, чтобы не наращивать убытки. Как видим, в нынешних условиях приход западного инвестора нереалистичен. А продать «Центрэнерго» своим «угольным генералам», значит спровоцировать скандал. После чего власти на выборы можно будет уже не ходить. Ни на президентские, ни на парламентские. Так что, либо прекращаем уничтожать инвестиционный климат, либо откладываем приватизацию в долгий ящик», — подытожил Марунич.

Как сообщалось, 20 июля глава офиса Национального инвестиционного совета Украины Юлия Ковалив в очередной раз перенесла приватизацию компании «Центрэнерго».

"Реально больше всего готово сейчас (к приватизации — ред.) «Центрэнерго». Советники завершают подготовку полной data-room, оценку. Но нелогично объявлять конкурс на приватизацию «Центрэнерго» летом, когда в большинстве международных компаний или банков период отпусков. Сентябрь или октябрь — оптимальное время», — сказала Ковалив в интервью агентству «Интерфакс Украина».

Напомним, что состав «Центрэнерго» входят Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт, а также ряд угледобывающих шахт. Государству принадлежит 78,3% акций. В конце февраля этого года Кабинет министров Украины утвердил консорциум во главе с Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp. k (EY, польское подразделение) в качестве советника по продаже «Центрэнерго».

В середине мая 2018 года кабинет министров Украины утвердил перечень госпредприятий для большой приватизации, включив в него 23 промышленных объекта. В госбюджет-2018 заложено 22,5 млрд грн (850 млн долл) дохода от приватизации. В июне ФГИ Украины оценил поступления от малой приватизации в 1,5−1,7 млрд грн (64,2 млн долл). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров.