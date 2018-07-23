Грозный, 23 июля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Италия и Чечня договорились об установлении деловых отношений в сфере промышленности, сельского хозяйства, культуры и экономики. Соглашение об этом было достигнуто в ходе визита итальянской делегации в республику, который состоялся 21 июля.

(сс) Alexxx Malev Грозный

В составе делегации, которую возглавил сенатор, региональный советник Ломбардии Мура Роберто, были представители итальянских компаний ANGIMED Алессандри Стефано, Electrical material Industry Каминити Розарио, кинорежиссер Сконда Анжело, репортер Espresso Перелли Джованни и другие лица.

По словам итальянского сенатора, Италия ежедневно несет убытки на сумму около €7 млн от установления санкций в отношении России. Поэтому санкции — это проблема не только России, но и огромная проблема для Италии, отметил Мура Роберто. Он рассчитывает, что встреча с чеченским руководством поспособствует отмене запретов и позволит укрепить и развить сотрудничество между странами.

По словам Рамзана Кадырова, представители Италии были удивлены тем, что они увидели в Чечне. В то время, как «население живёт в мире и благополучии», а регион «демонстрирует всестороннее развитие», на Западе искажают правду о Чечне и приводят недостоверные факты.

«Мы в большом долгу перед Чечней и чеченским народом», — привел глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте» слова Перрелли Джованни. Он также отметил, что итальянцы намерены снять фильм о Чечне.