Симферополь, 23 июля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Для понижения коррупционных рисков Корпорация развития Крыма должна пересмотреть подход к оказанию платных услуг и сменить форму хозяйствования. Такое мнение на своей странице в Facebook 23 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На данный момент организация предоставляет ряд консалтинговых услуг, включая юридические консультации, разработку бизнес-планов и т.д. При этом её основная задача — целенаправленное привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики Крыма, продвижение на рынке инвестиционных объектов, проработка наиболее эффективных способов продажи этих объектов без сокращения трудовых коллективов», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что КРК нужно усилить работу с инвесторами, обеспечить прозрачность процедур и систематизировать свою деятельность для сокращения сроков реализации предполагаемых проектов. На данный момент от задумки до начала работы проходит от года до двух лет, в то время как конъюнктура рынка зачастую меняется, а проект, соответственно, не реализуется, добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об увольнении генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым» Олега Морозова. На его место был назначен финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов ЮФО Николай Сапрунов.