Санкт-Петербург, 23 июля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Процедура выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге признана законной. Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщили 23 июля в городском комитете по благоустройству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные баки

Обжаловать итоги конкурса по выбору оператора пытался один из семи его участников. Признание законности решения по выбору оператора позволит победителю конкурса начать заключение договоров с производителями, перевозчиками и переработчиками ТКО.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург, по требованию федерального закона, выбрал регионального оператора по обращению с ТКО. Им станет государственное предприятие по переработке отходов — ГУП «Завод МПБО-2».

Соглашения города с региональным оператором заключены на 10 лет. Оператор должен приступить к работе во всех районах Санкт-Петербурга не позднее 1 января 2019 года. Региональный оператор отвечать за движение бытовых отходов на всем его протяжении — от сбора мусора во дворах до переработки и утилизации.

Смольным поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

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Добавим, что власти Северной столицы изучают вопрос о повышении с 1 января 2019 года тарифа на обращение с ТКО. Единый тариф на вывоз и утилизацию мусора может увеличиться на треть, однако решение еще не принято.