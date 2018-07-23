Берлин, 23 июля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Новая гибридная версия представительского седана BMW 7-series (745e) получит силовую установку, мощность которой составит около 390 л.с. Об этом 23 июля сообщил портал CarsWeek.

(сс) qimono Спидометр

Отмечается, что на машину конструкторы установят тот же двигатель внутреннего сгорания, который в сумме со старым электромотором выдавал мощность 322 л.с. Но новый электродвигатель позволит поднять этот показатель до 390 л.с. Отмечается также, что следующая версия «семёрки» будет оборудована улучшенными аккумуляторами, благодаря чему в большую сторону изменится значение показателя запаса хода машины. Однако информацию об этом компания пока что держит в секрете и не сообщает точных данных.

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Напомним, сегодня седаны BMW 7 проходят тестирование. Ожидается, что производить автомобиль компания начнёт в 2019 году. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что автомобиль лишится двигателя V12.