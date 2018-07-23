Нальчик, 23 июля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Спасателями Кабардино-Балкарии в первом полугодии 2018 года было спасено в горах 26 человек. Всего за полгода было проведено 39 поисково-спасательных операций, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. За это же время погибли в горах пять туристов, еще четверо пропали без вести.

Николай Рерих. Вечер в горах

По сравнению с тем же периодом 2017 года количество поисково-спасательных работ снизилось почти вдвое. За это же время годом раньше число погибших составило 16 человек, без вести пропали трое туристов. Спасти удалось 59 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, сегодня, 23 июля, удалось спасти туриста из Санкт-Питербурга, который получил травму ноги при восхождении на Эльбрус. Его спустили вниз с высоты 4800 м и передали медикам.

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Напомним, в 2016 году за тот же период времени было проведено более 150 поисково-спасательных работ. Удалось спасти жизнь 152 туристам. Число погибших составило 21 человек.