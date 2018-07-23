Москва, 23 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В центре Москвы в районе дома №28 по Тверской улице черный дым от пожара окутал целый квартал, передает 23 июля РЕН-ТВ.

Fizportal.ru Дым

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше школы, расположенной во дворах дома. К месту пожара прибыли пожарные расчеты, началось тушение огня.

В столичном управлении МЧС РФ пояснили, что обстановка на месте спокойная. Людей в горящем здании нет, так как оно находится на ремонте.