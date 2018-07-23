Ярославль, 23 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В ярославской клинической больнице № 7 пациенту отказали в госпитализации и он умер. Об этом дочь больного написала в социальных сетях.19 июля 58-летний житель Ростовского района приехал вместе со своей дочерью в больницу. Дочь в соцсети описывает ситуацию так: папе стало плохо, но его принимать не хотели, поскольку он из другого района. Только после длительных выяснений отношений пациента осмотрели.

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«Заведующий хирургическим отделением посмотрел папу, написал отказ и сказал что мой папа требует лечения, но принять его у себя они не могут. Тогда мы вышли на улицу, подошли к машине, но папе стало намного хуже и он потерял сознание, в общем, я его обратно к ним, но уже было поздно, ему начали делать массаж сердца и сразу в реанимацию», — написала дочь пациента в соцсети.

Спасти мужчину не удалось. Со слов дочери, врач, который делала реанимацию, сказала, что если бы его привезли раньше, то у больного был бы шанс спастись.

В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что пациент приехал для осмотра. Врач определил, что госпитализации по той болезни, на которую жаловался мужчина, не требуется. Но на обратном пути мужчине стало плохо и он умер по другой причине, не связанной с предыдущим осмотром.

Сейчас департамент здравоохранения запросил у главного врача Ростовской ЦРБ (туда приписан был пациент) все документы и начал проверку.